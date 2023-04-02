Евросоюз выступит против любых злоупотреблений России в ходе ее председательства в Совете безопасности ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он в Twitter.

Председательство в Совбезе ООН, согласно уставу, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке. Россия 1 апреля сменила на этом посту Мозамбик.

Председательство России вызвало протест также в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это говорит о банкротстве Совбеза ООН как международной институции.