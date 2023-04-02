«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он в Twitter.
Председательство в Совбезе ООН, согласно уставу, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке. Россия 1 апреля сменила на этом посту Мозамбик.
Председательство России вызвало протест также в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это говорит о банкротстве Совбеза ООН как международной институции.
В своём ежевечернем телеобращении Зеленский напомнил, что Россия ведёт захватническую войну, в ходе которой гибнут мирные жители Украины, включая детей. Он заявил о необходимости реформы глобальных институтов, включая Совет безопасности. «Террористы должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо», — сказал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе «худшей первоапрельской шуткой в мире». «Страна, которая систематически нарушает все фундаментальные правила международной безопасности, будет возглавлять орган, единственная цель которого — сохранять международную безопасность», — указал Кулеба.