Борис Джонсон снова уходит на самоизоляцию

Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, который имеет положительные анализы на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Так, в четверг, 12 ноября, политик провел встречу с группой депутатов, среди которых был Ли Андерсон, у которого позднее был выявлен коронавирус.

Сам премьер-министр заявил, что чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него не наблюдается. Он добавил, что продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее в конце марта 2020 года Джонсон получил положительный результат анализов на коронавирус. (Газета.Ру)