Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри публично объявили о том, как назвали свою новорожденную дочь — Роми Айрис Шарлотт, об этом сообщает «Би-би-си».

Джонсон рассказал об этом журналистам во время посещения центра вакцинации в графстве Кент. Его супруга, в свою очередь, опубликовала имя девочки в своем Instagram.

«Роми — как моя тетя Розмари. Айрис с греческого обозначает радугу [подразумевается греческая богиня Ирида]. Шарлотт — в память скончавшейся матери Бориса, по которой мы очень скучаем», — объяснила Кэрри Джонсон.

Ранее стало известно, что новорожденная дочь стала седьмым ребенком британского премьера.

До этого Джонсон впервые признался, что у него шестеро детей, поскольку раньше он не отвечал на вопросы о семейной жизни. Согласно данным СМИ, британский премьер дважды разводился и зачал дочь во время внебрачных отношений.