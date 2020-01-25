Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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Боевики почти 50 раз обстреляли сирийский Алеппо за сутки, в результате обстрелов погибли восемь человек, еще 22 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

Он отметил, что боевики снова пытались атаковать позиции правительственных сил западнее Алеппо. Так, отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с пулеметами попытались выбить сирийские войска из района Биньямин, однако военные Сирии отразили атаку, боевики отошли на исходный рубеж.

«Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — сказал Боренков.