Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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 Боевики почти 50 раз обстреляли сирийский Алеппо за сутки, в результате обстрелов погибли восемь человек, еще 22 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
Он отметил, что боевики снова пытались атаковать позиции правительственных сил западнее Алеппо. Так, отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с пулеметами попытались выбить сирийские войска из района Биньямин, однако военные Сирии отразили атаку, боевики отошли на исходный рубеж.
«Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — сказал Боренков.
Он добавил, что в результате обстрелов также погибли три сирийских военных и еще восемь получили ранения.(РИА Новости)
| 2020-01-24T22:05:35+00:00 25 января 2020, 04:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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