Большая война: насколько она реальна?

Несмотря на то, что в Товузском направлении нашей границы систематические военные столкновения сменились эпизодическими нарушениями режима прекращения огня, и последние дни наблюдается относительное затишье, все равно, политические аналитики и политологи разных мастей и стран продолжают обсуждать различные аспекты последнего военного столкновения между Азербайджаном и Арменией.

В принципе, они правы, т.к. есть, что обсуждать,- да, в последние годы военный способ урегулирования конфликта больше напоминает о себе, чем другие средства достижения прекращения огня, даже установления долгосрочного мира.

Буквально четыре года назад, т.е. во время апрельских боев, стороны были на грани длительной и крупномасштабной войны. Нечто похожее складывается и теперь: политологи сравнивают не только военные, даже геополитические ресурсы сторон конфликта.

На сей день общее мнение или заключение политических наблюдателей разных стран таково: Азербайджан имеет больше ресурсов, для достижения успехов и преимуществ в предполагаемой, пока что гипотетической войне.

И это вовсе неслучайно, т.к. во время последних товузских боев почти все страны и основные международные организации осудили действия армянской стороны. Братская Турция выступила с весьма резкими заявлениями, открыто заявив, что выбор Азербайджана будет выбором и для Турции. Признаться, раньше мы в заявлениях турецкой стороны такой конкретности и резкости не замечали.

Даже американские конгрессмены своими последними решениями полностью расстроили армян; нашим горе-соседям не только не удалось спровоцировать принятие очередной 907-й поправки против Азербайджана, наоборот, они косвенным образом способствовали принятию новой резолюции, осуждающей агрессию Армении против Азербайджана.

Что же касается, как говорится, самых общих, базовых политологических аспектов текущего процесса, даже новичкам в этом деле понятно, что если нет прочного и устойчивого мира, если результаты агрессии не преодолены и не достигнуты мир и согласие, то опасность возобновления военных действий даже нелокального, а крупномасштабного характера сохраняется.

Армяне до сих пор надеются на то, что время все своеобразным образом «сглаживает», — да, якобы, со временем не только мировое сообщество, даже азербайджанцы забудут про Карабах, т.к. уже стареет второе поколение карабахцев, а молодые из них вообще не видели родные края…

Но они, мягко говоря, и на этот раз глубоко и основательно, заблуждаются. В течение одной недели около пятидесяти тысяч азербайджанцев записались добровольцами в действующую азербайджанскую армию. Среди них были не только совсем молодые, но и довольно пожилые люди, которые уже вышли из призывного возраста.

Возобновление широких и длительных военных действий может повториться и по другой причине: военный теоретики прошлых столетий (например, К. фон Клаузевиц!) постоянно писали и говорили, что война также есть продолжение политики, но иными средствами.

Навести порядок на собственной территории, обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет – очевидно, это право Азербайджана. Например, многие задаются вопросом: «Почему ОДКБ не поддержала Армению?».

Но мы можем ответить на этот вопрос встречным вопросом: «А собственно говоря, почему «российское НАТО» должно было занимать сторону Армении?». Ведь, наши азербайджанские вооруженные формирования не нарушили армянскую границу даже на один сантиметр, не перешли на ее территорию!

Мы уж не говорим о том, что Россия в этом деле ведет довольно сложную политику. Да, ОДКБ заняла выжидательную позицию, не поддаваясь провокационным призывам Еревана, но после заявлений турецких политиков, дипломатов и военных, Россия начала военные учения. Контролируемые и сбалансированные военные столкновения – пожалуй, подобные сценарии между Арменией и Азербайджаном отвечают интересам Москвы, с их помощью Кремль наказывает или предупреждает ту или иную сторону.

А так, какими бы сложными не были бы отношения между Арменией и Россией, Кремль не пойдет на полное обострение отношений со своим форпостом. Неслучайно, что российские дипломаты и политики в «минуты искренности» открыто заявляют: Пашинян не наш человек, но Армения наша!

Понятно, что Россия ни в коем случае не захочет потерять Армению. Грузия вышла из-под геополитического контроля России, Азербайджан всего лишь учитывает геополитические интересы своего северного соседа, не строя какие –то серьезные планы касательно НАТО, даже ЕС.

Но в Армении дислоцированы военные базы России, плюс, это единственная южно-кавказская республика, которая не только находится в российской политической орбите, но согласовывает свою политику, в первую очередь, с Кремлем.

Конечно, и Ереван держит в российской орбите только карабахский конфликт и, если в один день Армения решится порвать с Кремлем, вероятно, что марионеточный режим «НКР» может оказаться непосредственно под контролем Москвы, как это случилось в Абхазии и Южной Осетии, не говоря про Крым!

Но этого скорее всего не случится. Для Азербайджана и азербайджанцев Карабах есть Родина и они будут драться за нее. И армяне в этом деле наломали немало дров и им тоже отступать некуда. Поэтому у России еще будет немало возможностей мутить воду в этом сложном регионе.