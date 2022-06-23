После того, как премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и его правительству вынесли вотум недоверия, политик возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

Как передает Lenta.ru, об этом пишет издание Novinite.

По мнению Петкова, именно перечисленные люди виновны в свержении правительства. Помимо Митрофановой экс-премьер назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, возглавляющего партию ГЕРБ Бойко Борисова и главы партии «Есть такой народ» Слави Трифонова.

«То, чего [оппозиция] не поняла, так это того, что они не смогут завоевать болгарский народ. Я обещаю, что мы продолжим бороться за нашу страну. Однажды мы увидим Болгарию, которой будут управлять не люди в тени, мы увидим ее без мафии, мы увидим ее как нормальную, успешную европейскую страну», — заявил политик.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Петкова. Его выдвинула партия Пеевски, партия «Есть такой народ» еще до этого вышла из коалиции.