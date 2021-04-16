Болгария распустила штаб по борьбе с коронавирусом

Правительство Болгарии распустило штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет издание The Sofia Globe.

Утверждается, что решение вступило в силу 15 апреля. Причина роспуска не уточняется. Штаб был создан по указу премьер-министра Бойко Борисова в феврале 2020 года для «организации и координации деятельности государственных институтов» в борьбе с пандемией коронавируса».

В Болгарии коронавирусом заразились 380 576 человек, умер 14 871 пациент. За последние сутки подтвердились 2 517 заражений и 125 смертей. (Газета.Ру)

| 2021-04-15T23:39:46+04:00 16 апреля 2021, 08:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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