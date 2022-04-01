Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, отменен в пятницу в Болгарии.

С 1 апреля в стране прекращается контроль над соблюдением противоэпидемических мероприятий, отменяются обязательное ношение защитных масок в закрытых общественных местах, соблюдение физической дистанции, ограничение количества лиц, которые могут посещать массовые мероприятия, ограничения для студентов высших учебных заведений, требование к работодателям по дистанционной работе сотрудников и другие меры.

Однако медики настоятельно рекомендуют не снижать бдительность, соблюдать физическую дистанцию и использовать защитные маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а главное — сделать профилактическую прививку. Не забыт окончательно и зеленый сертификат или аналогичный документ, который по прибытии в Болгарию должны предъявлять иностранные гости.