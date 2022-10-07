С начала полномасштабного вторжения РФ Украина захватила по меньшей мере 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин, и таким образом сейчас более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Твиттере Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со ссылкой на британскую разведку.

«Перепрофилированная трофейная российская техника сейчас составляет значительную долю военной техники Украины. С момента вторжения Украина захватила, по меньшей мере, 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин. Более половины танкового парка, который сейчас есть в Украине, потенциально состоит из трофейных машин» , – говорится в ежедневном разведывательном обзоре ситуации от 7 октября.

Также в британском минобороны отметили, что неспособность российских экипажей уничтожить невредимую технику перед отходом или сдачей в плен, «свидетельствует о их низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины».

«Поскольку российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах и учитывая увеличение деморализации войск, Россия, скорее всего, будет продолжать терять тяжелое вооружение», — отмечается в разведывательном обзоре.

Как сообщал Укринформ, по последней информации Генштаба Украины, с начала полномасштабной агрессии оккупанты потеряли убитыми 61 тысячу своих военных, более 2,4 тысячи танков, свыше 5 тысяч боевых бронированных машин. (gazeta.ru)