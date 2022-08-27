Представители дипломатического корпуса, аккредитованного на резидентной основе в Азербайджане, осмотрели старый центр города Физули.

Специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал дипломатов о старом центре города, а также о работах по реконструкции и восстановлению.

Напомним, что накануне освобожденные от оккупации территории посетили дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентной основе.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

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Началась поездка в Шушу дипломатов, аккредитованных в Азербайджане на резидентной основе, и военных представителей.

Как сообщает Trend, самолет с делегацией на борту приземлился в международном аэропорту Физули, являющемся «воздушными воротами» Карабаха.

После ознакомления с аэропортом делегация отправится в Шушу по «Дороге Победы».

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные представители примут участие в конференции, посвященной работам и планам, проводимым в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период и возможности международного сотрудничества в целом.

Напомним, что накануне освобожденные от оккупации территории посетили дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентной основе.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.