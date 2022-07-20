Данные по России и Центральноазиатскому региону не были включены в долгосрочный рыночный прогноз американской компании Boeing в связи с неопределенностью из-за санкций в отношении РФ в свете ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в комментариях компании к докладу о развитии рынка коммерческих авиаперевозок на 2022-2041 годы, опубликованных в среду.

«Несмотря на наличие спроса на самолеты в России и Центральной Азии, присутствует высокий уровень неопределенности относительно того, насколько долго продлится данная ситуация. По этой причине данный регион не включен в прогноз в этом году», — указывается в сообщении.

По прогнозам компании, в течение следующих 20 лет мировой парк самолетов увеличится на 40 тыс. штук. В пассажирской авиации, полагают в Boeing, три четверти новых авиалайнеров будут узкофюзеляжными, так как основным фактором восстановления и дальнейшего роста индустрии останутся региональные перевозки.