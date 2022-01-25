Американские власти в своем ответе по гарантиям безопасности обозначат сферы, в которых западные страны готовы реагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg.

Как отметило издание, маловероятно, что США будут обсуждать требования России в предметном ключе, однако Вашингтон собирается выразить мнение — как свое, так и западных союзников, — о допустимости реакции на обеспокоенности Москвы. Также они могут отметить готовность к реагированию на действия РФ, вызывающие беспокойство у европейских стран.

В своем ответе США координируют комментарий с представителями ЕС и НАТО, отмечает издание.