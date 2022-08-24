Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, что грядущие месяцы будут сложными и жителям Евросоюза придется «заплатить свою цену» за безопасность.

«Ближайшие недели и месяцы будут очень сложными. В первую очередь для украинцев, которые расплачиваются жизнью, но и для всех остальных европейцев», — говорится в материале, посвященном Дню независимости Украины.

По его словам, Евросоюз «не может сократить свои обязательства или ослабить решимость, даже когда цена растет», потому что «на карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности».

«Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену за нашу общую свободу и нашу общую безопасность», — резюмировал Боррель.