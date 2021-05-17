Блинкен намерен обсудить с Лавровым строительство «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым строительство газопровода «Северный поток-2», об этом заявил на пресс-брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

Блинкен планирует встретиться с Лавровым на полях сессии Арктического совета. «Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к «Северному потоку-2» и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — подчеркнул дипломат.

Представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, что в частности будет обсуждаться на встрече глав американской и российской дипломатий.

Ранее, 12 мая, министр иностранных дел России и госсекретарь США в ходе телефонной беседы договорились о двусторонней встрече в Рейкьявике. В Госдепартаменте заявили, что переговоры будут попыткой вернуть отношения двух стран на более предсказуемый и стабильный путь. Блинкен и Лавров обсудят саммит президента США Джо Байденом и российского лидера Владимира Путина, а также вопросы стратегической безопасности.