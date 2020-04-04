Билл Гейтс: Для победы над коронавирусом карантин должен продлиться еще 2,5 месяца

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал к “последовательному общенациональному подходу к карантину” для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом миллиардер заявил в интервью Washington Post.

Также Гейтс критически отозвался о том факте, что некоторые губернаторы не стали вводить ограничительные меры. Известно, что пять штатов все еще не велели жителям оставаться дома, а в семи карантин введен только в некоторых регионах.

Пока количество заболевших не начнет снижаться, что может занять около двух с половиной месяцев и больше, никому нельзя заниматься делами как прежде или ослаблять изоляцию, считает Гейтс.

“Неразбериха на эту тему только продлит экономические проблемы, увеличит шансы возвращения вируса и приведет к большему числу смертей”, — сказал он.

Гейтс считает, что правительство Штатов должно ускорить тестирование населения и в первую очередь медицинских работников, а также сосредоточиться на изобретении вакцины.

“В таком случае, мы станем свидетелями самого быстрой разработки вакцины в истории. Уже сейчас можно начать строить фабрики, на которых эти вакцины будут производиться, закупая оборудование, подходящее для изготовления разных типов препаратов. Ведущую роль здесь должно играть федеральное правительство, потому что частные компании не могут брать на себя такой риск”, — считает Гейтс.

Билл Гейтс уже не первый раз критикует правительство США. На прошлой неделе он заявил, что Штаты недостаточно оперативно огласили о необходимости самоизоляции.