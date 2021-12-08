Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудил накануне поправки в законы «О страховании от безработицы» и «О занятости», предусматривающие облегчение доступа наших граждан ко благам социальной поддержки.

Упомянутые коррективы уже приняты в первом чтении и рекомендованы пленарному заседанию Милли Меджлиса, сообщил депутат и эксперт Вугар Байрамов.

«Отмечу, что важность изменений в законодательстве заключается в усилении доступа населения к государственным мерам социального содействия, — заметил он. – Так, поправки предусматривают расширение круга лиц, получающих страховое пособие по безработице, а также отмену трехмесячного периода ожидания для получения страховых выплат. Изменения также включают сокращение срока страхования, требуемого по срочному трудовому договору».

Таким образом, говорит он, в случае предусмотренном соответствующей статьей закона, минимальная страховая выплата будет установлена для трудоспособных лиц со стажем страхования не менее 30 месяцев, тогда как в предыдущей версии эта выплата производилась применительно к 35-ти месяцам страхования.

Предлагаемые поправки к Закону о занятости предусматривают также право собственности на сельскохозяйственные земли и привлечение других безработных граждан к оплачиваемым общественным работам, а также программам самозанятости.

«В своем выступлении я заметил, что было бы целесообразно расширить существующий механизм для увеличения страховых выплат по безработице, сократив при этом стаж работы до 24 месяцев, а также учесть такие предложения, как получение права пользования этим страхованием и лиц, продавших свои земельные наделы».

Отмечается также, что в проекте поправок нашли отражение такие меры, как привлечение к бесплатным курсам профессиональной подготовки безработных, имеющих пригодные для сельского хозяйства земельные участки. Решался вопрос предоставления им стипендий на время прохождения курсов, а также охвата их оплачиваемыми общественными работами и программами самозанятости. Как видно, борьба с безработицей все глубже уходит в плоскость всевозможных программ самозанятости.

«Говоря доступно, один из вариантов такой: если сейчас, потеряв работу, гражданину приходится дожидаться три месяца и только после этого он может обращаться в органы занятости, — комментирует эти инициативы вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмайлов, — депутаты полагают, эти три месяца нужно убрать. Предлагается считать безработными с последующей социальной поддержкой лиц, продавших свои земельные наделы. Что же касается программ самозанятости, коими хотят охватить таких граждан, здесь кроется такая тонкость.

Скажем, человек продал свой земельный участок и его предлагают считать безработным. Но давайте посмотрим на конкретную ситуацию. Человек владеет, например, 24 сотками земли, но не может на ней заработать, прокормить семью. Не скажу про 50 соток и больше – здесь возможность производить, продавать свой продукт имеется. Но в случае с владельцами небольших наделов, пребывающих в поиске работы, почему бы их тоже не считать безработными?»

Собеседник уверен, что нужно ввести какую-то градацию с учетом наличия земельного участка у самозанятого.

«Кроме того, включая в программу самозанятости, гражданам выдают животных, какой-то скот. После этого их уже не считают безработными. Но, опять же, о какой дополнительной прибыли можно говорить, если человеку дали, например, 5 овец? Что с этих овец он будет иметь? Да, его называют самозанятым, но разве этого достаточно, тем более, если в семье есть дети? Считаю, следует подходить более адекватно к подобным вопросам.

Помогать людям в рамках программ самозанятости нужно, но здесь не лишне придерживаться определенной градации. И потом, знаю людей, которым различными путями предоставили помощь даже больше, чем было нужно. Дали, грубо говоря 15 голов крупного рогатого скота, а это уже фермерское хозяйство. Документально же на такого счастливчика оформлены всего две коровы. Нечестность в этом деле не самый лучший помощник, а она сплошь и рядом».