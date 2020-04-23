Безработица в США может достигнуть уровня Великой депрессии

Министерство труда США представило отчет, согласно которому за пособием по безработице обратились за последнюю неделю 4,4 млн граждан. Об этом сообщает CNBC.

По данным ведомства, всего за период пандемии за финансовой помощью обратились свыше 26 млн американцев.

Однако аналитики отмечают, что реальный уровень безработицы выше. Так, с учетом поданных заявок число безработных в стране составило более 33 млн, по оценкам экспертов. Согласно этим данным, уровень безработицы в США вырос до 20,6%, что является самым высоким показателем с 1934 года.

По мнению старшего экономиста Capital Economics Пола Эшворта, в отчете минтруда об уровне безработицы в стране, который будет опубликован через две недели, уровень безработицы поднимется до 23%, что близко к показателям в период Великой депрессии — 24,9% в 1933 году.