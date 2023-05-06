«Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными», — добавил в комментариях один из подписчиков.

«Иисус Христос! С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!» — откликнулся пользователь под ником Second Wind.

«И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента. Интересно, а что было в вырезанных сценах?» — отметил Джо Сантанджело.

«А они хотят, чтобы Байден правил страной еще пять лет. Почему мы все еще терпим?» — заключила Chris LHW.