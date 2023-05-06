Пользователи Twitter испугались за здоровье президента США Джо Байдена, услышав его неразборчивую речь в интервью телеканалу MSNBC.
В ходе беседы журналистка Стефани Рюле попросила Байдена прокомментировать большой проект Белого дома по развитию инфраструктуры в стране. Президент начал говорить, но его спутанную речь было практически невозможно разобрать.
«Мозг Байдена отключился на 30 секунд во время интервью MSNBC», — написал в соцсети Национальный комитет Республиканской партии (RNC), прикрепив отрывок.
«Прогнозы о том, что он не переживет свой первый срок, становятся все более вероятными», — добавил в комментариях один из подписчиков.
«Иисус Христос! С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!» — откликнулся пользователь под ником Second Wind.
«И это не прямой эфир. Шоу было заранее записано и отредактировано. Он не годится для поста президента. Интересно, а что было в вырезанных сценах?» — отметил Джо Сантанджело.
«А они хотят, чтобы Байден правил страной еще пять лет. Почему мы все еще терпим?» — заключила Chris LHW.
В том же интервью глава Соединенных Штатов оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, спутав его с Дональдом Трампом.