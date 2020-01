Бессильная злоба и нелепое обвинение

МВД Грузии начинает расследование из-за высказываний экс-президента Михеила Саакашвили в минувшие выходные в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» в связи с беспорядками 20-21 июня 2019 года в Тбилиси, когда большая группа лидеров оппозиции и их сторонников попыталась штурмом взять здание парламента.

«Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что «тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен», представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения государственной власти насильственным путем осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — говорится в сообщении МВД, передает Грузия Online.

Ведомство также сообщает, что в связи с высказываниями Саакашвили будут проведены соответствующие следственные действия и дана правовая оценка.

Саакашвили заявил, в частности, что «Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии «Грузинская мечта») был на грани». По его мнению, «еще немного, и режим бы пал».

Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил 13 января на брифинге, что Саакашвили «практически дал признательные показания, заявив, что оппозиция была очень близка к свержению власти». «Саакашвили заявил и о том, что оппозиция продолжит и в будущем свои действия в том же ключе», — цитирует Вольского «Интерфакс».

Но всем ясно, что выдвинутые властями подозрения – чушь. Потому что не так уж и давно все это было. # подробно писало о тех событиях – 20 июня все началось стихийно. Несколько тысяч оппозиционеров собрались у здания парламента, чтобы опротестовать действия председателя Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего несколькими часами ранее, на заседании ассамблеи, проходившей в здании парламента Грузии, кресло спикера. К вечеру радикально настроенные лидеры оппозиции и их сторонники предприняли попытку прорвать кордон полиции и ворваться в здание парламента. Полиция, применив силу, разогнала нападавших. Пострадали 240 человек, в их числе 80 полицейских. Были задержаны более 300 участников акции. Судебные процессы по этому делу продолжаются до сего дня.

Напомним, что стараниями Иванишвили и его приспешников Саакашвили и так уже заочно осужден на 3 года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, в частности, в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди», изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Так на что же на самом деле могло так разозлить сейчас власти Грузии и конкретно Бидзину Иванишвили?

Возможно, виной тому вышедшая в американском издании Washington Examiner статья Саакашвили под заголовком «Georgia is the place to prove resolute American foreign policy» — «Грузия – это то место, где следует продемонстрировать решительный характер американской внешней политики».

Согласно переводу портала ZONAkz, в ней Саакашвили отмечает, что, к сожалению, оказываемая Путиным последовательная поддержка антиамериканским режимам идет ему на пользу. В России экономика меньше, чем в Техасе, и ее потенциал проецирования мощи не идет ни в какое сравнение с аналогичным потенциалом Америки, но Путин на международной арене метит в весовую категорию выше своей. Вторгаясь в суверенные страны, перекраивая границы Европы и подрывая демократические институты по всему миру, он с относительной безнаказанностью попирает возглавляемый Соединенными Штатами Америки международный порядок.

Визит Путина в Сирию в такое время, когда Соединенные Штаты и Иран оказались на грани войны, продемонстрировал его решимость подорвать его. То есть – этот самый международный порядок, пишет Саакашвили. По его словам, Москва усматривает для себя шанс всюду, где Вашингтон проявляет нерешительность. Соединенным Штатам давно пора занять твердую позицию. Это означает подтверждение обязательств перед надежными союзниками и усиление давления на непредсказуемых.

Идеальное место для начала действий в таком ключе? Это – Грузия.

Грузия, расположенная между Россией и Ираном и посему занимающая стратегически важное положение, сейчас является более геополитически значимой, чем когда бы то ни было прежде.

Несмотря на наступательное воздействие кремлевской антиамериканской пропаганды, грузины в подавляющем большинстве своем остаются прозападно настроенными. Но теперь, после нескольких лет, отмеченных неоднозначными сигналами со стороны Вашингтона, США рискуют потерять Грузию.

В условиях отхода США от Грузии, Россия восполняет вакуум. Вмешательство Кремля помогло Бидзине Иванишвили, олигарху, который сколотил себе состояние в ходе прокатившихся в России приватизационных войн, придти к власти в 2012 году. Теперь он неофициально правит Грузией из своего стеклянного замка с видом на столицу.

Со времен начала предпринятой Россией интервенции в Сирию Путин расширил сотрудничество с Ираном — и одновременно укрепилось влияние Ирана в Грузии. В 2017 году, когда Гахария возглавил министерство экономики, объем иранских капвложений в Грузию увеличился на 650 процентов. Невозможно сказать, какова в них доля незаконных инвестиций. Сообщалось, что Корпус стражей исламской революции располагает 150 подставными компаниями. Гахария вызвал волну споров, заключив в тюрьму — якобы по просьбе Тегерана — иранского разведчика-перебежчика. Этого не могло произойти без отмашки со стороны Иванишвили.

Но Грузия еще не потеряна. Хорошая новость состоит в том, что у Вашингтона имеются весомые рычаги давления на Иванишвили: большая часть его состояния инвестирована в США, заключает Саакашвили.

И это, пожалуй, те самые слова, которые разозлили московских кураторов Иванишвили и его самого, и послужили причиной для новых обвинений против Саакашвили.