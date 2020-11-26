Беспорядки в Аргентине: власти продлили церемонию прощания с Марадоной

Власти Аргентины приняли решение продлить церемонию прощания с чемпионом мира по футболу 1986 года Диего Марадоной, сообщает РИА «Новости».

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Церемония прощания с аргентинцем проходит в Буэнос-Айресе в президентском дворце.

«В связи с большим количеством народа время прощания продлевается», — сообщили источники.

Отмечается, что панихида будет продлена еще на три часа.

Столкновения поклонников Марадоны с правоохранительными органами начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед дворцом.

Ранее сообщалось, что против устроивших беспорядки фанатов Марадоны применили резиновые пули.