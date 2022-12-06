Неизвестный беспилотник нанес удар в районе аэродрома в Курской области России рано утром 6 декабря. В результате удара загорелся нефтенакопитель.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», – написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Других подробностей он не привел, однако пожар на аэродроме видно с противоположного конца города.

Сам аэродром «Курск-Восточный» был закрыт для приема гражданских рейсов с начала военной операции 24 февраля. После этого он использовался исключительно военными. В Курской области действует повышенный режим террористической опасности. Власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Последний произошел вчера. В ходе него было повреждено два десятка домов, сообщал Старовойт.

Накануне под атакой беспилотников оказались два военных аэродрома – «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс-1» в Саратовской области. Вторая авиабаза стратегической ядерной авиации, на которой находилось почти два десятка бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3, расположена более чем в 700 км от границы с Украиной.

Минобороны России обвинило в атаках на аэродромы Вооруженные силы Украины. В ведомстве отметили, что украинская сторона ударила по авиабазам дронами «советского производства». Военкор «Комсомольской правды» Алексанр Коц сообщил, что речь может идти о беспилотниках Ту-141 «Стриж», которые могут летать на расстояние до 1000 км и стоят на вооружении Украины.

Российские военные перехватили их, однако трое человек погибли, а четверо получили ранения. Также была «повреждена» обшивка корпуса двух самолетов. Но повреждения носят «незначительный» характер.

По данным украинской стороны, с 1 декабря на авиабазе «Энгельс-1» бомбардировщики готовились к ударам по гражданским объектам в Украине. Сразу после атаки дронов Россия подняла самолеты и выпустила в общей сложности по Украине 70 крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также «Калибры» с кораблей Черноморского флота. Воздушные силы Украины доложили, что более 60 ракет было сбито. (moscowtimes.ru)