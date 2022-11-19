Форвард сборной Франции Карим Бензема оказался под угрозой пропуска чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 19 ноября 34-летний футболист получил травму бедра на тренировке и досрочно покинул занятие. Отмечается, что игроку проведут дополнительное медицинское обследование для точного установления диагноза.

17 октября Бензема впервые стал обладателем «Золотого мяча». В споре за награду форвард «Реала» обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.