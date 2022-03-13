Британский актер Бенедикт Камбербэтч намерен разместить у себя дома украинских беженцев. Об этом он заявил в воскресенье в беседе с телеканалом Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

Артист указал, что станет участником государственной программы предоставления жилья украинским беженцам.

«Каждый должен делать все, что в его силах», — отметил он.

Отметим, что в рамках программы Homes for Ukraine представители общественности, благотворительных организаций и бизнеса смогут предоставлять жилье беженцам, приезжающим в Великобританию, даже если у них отсутствуют семейные связи в этой стране. (Газета.Ру)