Решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки демонстрирует, что организация солидарна с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой приводит ТАСС.

«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — сказала представитель Белого дома.

Она отметила, что решение было принято в то время, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию в Украине, и оно «окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода». При этом Жан-Пьер не стала давать прямой ответ на вопрос, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с этим шагом.