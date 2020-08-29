Белорусская хунта, Запад и Украина

Система вокруг Александра Лукашенко все больше превращается в хунту. До недавних событий его режим имел довольно значительную поддержку практически во всех слоях белорусского общества. Однако результаты выборов и то, что за ними последовало, кардинально это изменило. Всем очевидно, что удержать власть Лукашенко удастся при двух условиях.

Во-первых, при безусловной поддержке силовиков и армии и, во-вторых, при помощи России, в какой-то мере Китая и при слабой реакции Запада, в частности, ведущих европейских стран.

Пока эти два условия выполняются, хотя в отношении первого есть некоторые сомнения. Относительно второго их еще больше. И тут не должно вводить в заблуждение последнее интервью Владимира Путина телеканалу «Россия 1».

Высказывание российского президента было в первую очередь адресовано Евросоюзу и отдельно Германии и Франции. Это был неприкрытый дипломатический шантаж, призванный продемонстрировать, пренебрежение возможными санкциями.

Надо прямо сказать, что в отношении Германии, Франции и ЕС шантаж оказался действенным. Уж какой резкой была реакция на отравление Навального и затем на первые выводы врачей клиники Charité и вдруг буквально на глазах Берлин, а за ним и Брюссель сдулись. Снова последовали сентенции, что с Россией нужно поддерживать отношения, а руководство ЕС как попугаи повторяют нежелание превращать Беларусь «во вторую Украину».

Тем самым Москве выдается индульгенция на любые действия в отношении соседней страны и представление, что украинский Майдан и его европейская поддержка были ошибкой. Конечно, в Кремле в очередной раз убедились в бесхребетности Европы и ее болезнью мюнхенским синдромом в острой форме. Начиная от Грузии, потом Украины и теперь Беларуси.

Пока более жесткую позицию занимает Вашингтон и оттуда слышны соответствующие предостережения, но в Кремле уверены, что до президентских выборов в ноябре ничего делать не будут, так как Трампу, конгрессменам и сенаторам вообще не до того, что происходит в мире. Отсюда пока успешный московский шантаж и попытка Лукашенко не только перехватить инициативу, но даже перейти в наступление.

Проблема Москвы не столько в защите и сохранении режима Лукашенко. Особого желания в этом нет. Гораздо важнее для Путина сохранить Беларусь в московской орбите исходя в первую очередь из геополитических и военно-стратегических соображений.

Размах народных протестов заставил заняться помощью правящему Минску для получения временного лага, необходимого для решения двух задач.

Первая. Снизить протестный потенциал и тем самым внешне успокоить страну. Желательно внутренними белорусскими ресурсами при минимальном, если уж очень необходимо, российском участии.

Вторая. Найти и привести к власти легально российскую марионетку.

Несложно догадаться, что все это Лукашенко прекрасно понимает. Он разглагольствует о безусловной московской поддержке, но ясно осознает какая роль ему уготована. Как опытный политик он пытается противодействовать такому развитию событий, но его возможности ограничены.

Отсутствие широкой поддержки в какой-то мере компенсируется более сплоченной командой, которая готова идти до конца, и тесно связана с главой. Другими словами, хунтой.

Похоже, что она практически сформирована. Как сказал в интервью газете «Московский комсомолец» политолог Андрей Суздальцев, «Лукашенко прислушивается только к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Коле и старшему сыну Виктору, который курирует силовиков в Совбезе Белоруссии. В целом, его режим находится в периоде распада. Лукашенко давно закрылся в своем мирке, в котором он царь и бог».

К этому списку следует добавить Виктора Шеймана, управляющего делами президента, и который давно выполнял поручения Рыгоровича (так по-белорусски пишется и звучит отчество Лукашенко — авт.) по устранению политических противников.

Это еще не хунта, но приближение к ней. Опора на силовиков чревата тем, что главы МВД, КГБ, Генеральной прокуратуры и Министерства обороны превратятся в самостоятельных политиков, с ними придется считаться и согласовывать практически все шаги. Когда это произойдет, то в Беларуси сформируется хунта в полном соответствии с политологическим понятием этого термина. Остается вопросом, насколько она будет сплочена, так как у ее членов несколько разные цели и представления.

Для Лукашенко формирование хунты есть способ противостоять намерениям Кремля удалить его из власти. По мере некоторой стабилизации режима он будет изворачиваться и максимально ослаблять свою зависимость от России. Слишком близкая связь в перспективе означает, что члены хунты после достижения московских целей в лучшем случае будут жить либо в российской столице, либо в Ростове-на-Дону или еще где-то подобно беглым украинским агентам Путина. В худшем случае с ними много чего может приключиться. Навряд ли близкому окружению Лукашенко это нравится, и поэтому они попытаются сохранить некоторую дистанцию от своих московских партнеров.

Создание белорусской хунты изменит ситуацию для Европы. В очередной раз станет ясным, что экспансионистские планы Кремля будут продолжаться в своем осуществлении и так или иначе придется принимать какие-то более жесткие решения.

Тем более это будет на повестке дня, если в Вашингтоне сменится администрация, там начнут разворачивать маховик давно обещанных санкций. При всех противоречиях остаться в стороне Европа не сможет. Тем более, что страны Балтии, Польша и Чехия будут настаивать на более действенных мерах. После недавних шпионских скандалов к ним может присоединиться и Австрия, почти союзница России по сравнению с другими членами ЕС.

Надо сказать, что Украина демонстрирует ужесточение своей позиции в отношении Беларуси. Традиционно Киев демонстрировал нейтральный подход с учетом довольно значительных экономических связей и отстраненностью Лукашенко от российских действий в Крыму и на Донбассе.

На этот раз все иначе. Президент Владимир Зеленский публично просил Лукашенко выдать задержанных вагнеровцев, и ему это было обещано. Пусть не прямо, но в достаточно ясных выражениях. Лукашенко демонстративно вернул их в Москву и тем самым пренебрежительно отнесся к Украине.

В ответ было решено облегчить предоставление убежища белорусским гражданам в Украине, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Уже отмечается все возрастающий поток белорусов, прилетающих в украинскую столицу. Более того, Киев приостановил всякое сотрудничество с Минском и сделал это в виде присоединения к политике Варшавы и Вильнюса. Фактически отношения двух стран заморожены. Как долго это будет, покажет будущее.

Между Украиной и Беларусью есть очень связанные проблемы. В частности, убийство журналиста Павла Шеремета. Хотя в Киеве заявляют, что над исполнителями убийства скоро будет суд, но также признают отсутствие установленных заказчиков.

И тут в дело вступают политические причины. Есть определенные основания считать, что украинская власть установила белорусский след в этом террористическом акте, но предпочла не выносить его на поверхность. При свержении Лукашенко отпадет необходимость сохранять политес и дело выйдет в публичное пространство с именами, явками и адресами. Да и в деле вагнеровцев многое не ясно. Так что здесь возможны очень захватывающие сюжеты.

События в Беларуси, как и отравление Навального будет иметь очень большое значение для всего постсоветского пространства. В том числе и для стран Балтии. История любит преподносить разные неожиданности. Так что сюрпризы мы еще увидим.