Бельгия признает государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре.

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

«Бельгия признает Палестину на сессии ООН! В отношении Израиля будут применены строгие санкции. Любой антисемитизм или восхваление терроризма со стороны сторонников ХАМАС также будет решительно осужден. Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!», — написал министр в своём аккаунте в «X».

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 июля заявил, что Франция официально признает государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.