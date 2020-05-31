Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке

В то время как европейские страны постепенно ослабляют карантинные ограничения, из Бельгии пришла новость о том, что коронавирусом заболел принц Иоахим, сообщает Би-би-си.

У принца Иоахима Бельгийского — внука бывшего короля Бельгии Альберта II и племянника нынешнего короля Филиппа — диагностирован коронавирус. Незадолго до этого принца видели на вечеринке в испанском городе Кордова. Королевский дворец Бельгии подтвердил, что Иоахим действительно поехал в Испанию 24 мая по рабочим вопросам, однако известно, что он состоит в длительных отношениях с испанкой.

Испанская пресса сообщает, что 27 мая принц участвовал в частной вечеринке, на которой собралось 27 человек, что является злостным нарушением режима локдауна. Однако, согласно бельгийской прессе, там было 10-12 человек, а это нарушением не является.

Бельгийский двор заявил, что у принца слабые симптомы заболевания и его состояние не внушает опасений. Все, кто имел отношение к вечеринке в Кордове, отправлены в карантин.