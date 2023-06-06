Беларусь не получила достаточное количество голосов при голосовании в Генассамблее ООН для предоставления стране места непостоянного члена Совета Безопасности организации на 2024–2025 годы, членство досталось Словении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за Словению проголосовали 153 государства, а за Беларусь — 38. Для победы стране необходимо набрать не менее двух третей голосов всех 193 членов Генассамблеи.

Кроме того, непостоянными членами Совбеза на безальтернативной основе избрали Алжир, Гайану, Сьерра-Леоне и Южную Корею.