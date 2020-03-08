Беды Молдовы: Нерадивые власти и наглые сепаратисты

Настроения в молдавском обществе отнюдь не однозначны. Действующая власть если и вызывает симпатии, то далеко не у всех. Об этом дали понять события, случившиеся во время митинга, устроенного ветеранами войны за Приднестровье.

На днях и Кишинев, и сепаратистский центр Тирасполь отмечали 28-ю годовщину начала кровавых событий, приведших к затяжному Приднестровскому конфликту.

В столице «Приднестровской Молдавской Республики» состоялся митинг, где перед собравшимися выступил «президент» Вадим Красносельский. Он заявил, что «республика не изменит выбранного курса на независимость, право на которое отстояло с оружием в руках ценой жизни своих защитников»,- передает EurAsia Daily. А далее перешел к явной пропаганде в виде страшилок. Красносельский сообщил, что руководство Молдовы из кожи лезет вон, чтобы планомерно уничтожить все, что связано с Приднестровьем и непосредственно молдавской идентичностью, подменяя ее румынской. То есть, сразу подсунул ложный тезис о разности этих наций, хотя у них даже язык абсолютно один.

«Я иногда поражаюсь тому, что кто-то из приднестровских граждан имеет иллюзии о том, что при совместном сожительстве с Молдавией (Молдовой-ред.) всё будет хорошо и великолепно. А я могу перечислить те пункты, которые будут здесь. Это запрет говорить на русском языке, запрет русских и других школ, кроме румынских. Это, в конечном итоге, запрет говорить на молдавском языке. Это уничтожение государственности и всех, кто связан с защитой Приднестровья. Это нам готовят молдавские политики. Надо быть трезвым, снять розовые очки с глаз и понимать, что будет»,- заявил Вадим Красносельский.

Тут он, конечно, солгал о том, что Кишинев ущемляет или готовится ущемить какие-либо права граждан Молдовы не молдавской национальности. Что «там» будут запрещены все иноязычные школы. До сих пор никаких жалоб на сей счет из республики не звучало. Более того, десятилетиями в составе Молдовы спокойно и уверенно чувствует себя АТО (Автономное территориальное образование) Гагауз Ери (Gagauz Yeri), населенное местными тюрками-огузами христианского вероисповедания. У них и свой избираемый президент – башкан, и парламент – Халк Топлушу. Есть свои флаг, герб, гимн. И телевидение.

Иметь все это, и даже больше, Кишинев предлагает и Приднестровью, но контролирующие эти земли силы такому повороту событий всячески противодействуют.

При этом, им же надо как-то оправдывать противозаконное существование своего искусственного образования, вот и старается «президент ПМР».

В это же время в Молдове отмечался День скорби и памяти. Руководители страны возложили венки на Мемориале воинской славы, сооруженном в память погибших в вооруженном конфликте в Приднестровье.

Ветераны вооруженного конфликта возложили цветы чуть позже, а затем колоннами пришли к правительству. Молдавские комбатанты собрались там на площади, чтобы озвучить свои требования к властям. Позже мероприятие переросло в антиправительственные выступления и беспорядки.

Прозвучали унионистские призывы о присоединении Молдовы к Румынии. Они требовали незамедлительного вывода российских войск из Приднестровья, признания РФ страной-агрессором, а также отставки правительства и президента Игоря Додона.

Манифестанты перекрыли движение транспорта и били окна в здании правительства. По оценкам полиции, в акции протеста участвовали более тысячи ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье. Они скандировали «Долой Додона!», «Долой правительство», «Мы — народ, Додон — предатель!», «Мы не отступим!».

Они блокировали один из центральных входов в здание правительства, требуя встречи с премьер-министром. Ветераны заявили, что уходить не намерены, пока не получат ответ. «Хотим услышать, что правительство намерено делать для ветеранов. Мы требуем отправить в отставку министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, заявившего, что «Россия остановила кровопролитие на Днестре». Это позорное заявление. Казаки из России и российская армия воевали против нас»,- сказал один из манифестантов.

К зданию правительства прибыло несколько сот полицейских, одетых в шлемы и специальное защитное снаряжение. Они оцепили здание, не подпуская к нему агрессивных манифестантов.

В конце концов, премьер-министр Ион Кику согласился встретиться с протестующими. По итогам встречи, в ходе которой премьер пообещал уделить внимание социальным проблемам бывших участников конфликта на Днестре, комбатанты заявили, что «первую битву они выиграли, но война продолжается».

То есть, скорее всего, обещаниям социалистов, находящихся у власти, ветераны не поверили. Впрочем, это только один пример, а недовольно явно большинство населения страны. Изменения во власти происходят в Молдове часто, только вот к изменениям к лучшему в стране это почему-то никак не приводит. Лозунги разные: одни силы, встав у руля страны, используют прозападную риторику, другие – пророссийскую, но чего-то конкретного для улучшения реальной повседневной жизни простых людей ни те, ни другие делать как-то не торопятся.