«Барселона» разочарована в Неймаре

Форвард Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Барселоне», которая претендовала на бразильца, это не понравилось, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Месяц назад «Барселона» отправила своего представителя в Париж, чтобы провести переговоры с Неймаром и заложить основу для его возможного возвращения.

В разговоре с представителем клуба футболист выразил желание вернуться. Однако всего через несколько недель продлил контракт с «ПСЖ». После того решения бразльца «Барселона» разочарована и чувствует, что Неймар ее использовал. (sports.ru)