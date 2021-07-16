Израильский клуб «Бейтар» отменил товарищеский матч с «Барселоной».

Игра, запланированная на 4 августа, не состоится из-за нежелания каталонцев играть в Иерусалиме, сообщил президент «Бейтара» Моше Хогег.

«К большому сожалению, мы отменяем товарищеский матч с «Барселоной». Мне предоставили на подпись контракт, в котором было недвусмысленное требование провести игру не в Иерусалиме. Также было несколько других требований, которые мне не понравились.

После этого я спал с тяжелым сердцем, много думал и решил, что я в первую очередь гордый еврей и израильтянин.

Матч «Бейтара» из Иерусалима должен проходить в Иерусалиме. Я не злюсь на «Барселону»: они далеки от политики и не заинтересованы в участии в нашем конфликте. Мы сохраним хорошие отношения.

Это очень трудное решение, но после консультации с мэром я считаю его правильным», – написал Хогег в фэйсбуке.

В начале июля израильский политик Сами Абу Шехадех призывал отменить товарищеский матч, ссылаясь на то, что «Барселону» поддерживают палестинцы, а также на реакцию радикальных фанатов «Бейтара». (sports.ru)