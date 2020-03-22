Балтийские страны очищают телепространство от «отстойных» московских каналов

Российские и балтийские прокремлевские издания всполошились из-за сообщения о том, что с 20 марта прекратил выпуск собственных новостных программ на русском языке на территории Латвии и Эстонии «Первый Балтийский канал» (ПБК).

Последний выпуск передачи «Латвийское время» вышел 19 марта. Также в Латвии прекратился выпуск авторских программ «За кадром», «Пять копеек». В Эстонии в четверг последний раз в эфир вышла ежедневная новостная программа «Новости Эстонии».

В сообщении холдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA), в который входит ПБК, говорится, что русскоязычные новости перестали выходить «в связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга».

При этом ретрансляцию других российских передач на территории Балтии Baltijas Mediju Alianse продолжит.

Напомним, в феврале в офисах «Первого Балтийского канала», расположенных в Риге и Таллине, прошли обыски. В отношении совладельца и председателя правления холдинга Олега Солодова было заведено уголовное дело по подозрению в нарушении санкций ЕС. Солодов подозревается в связях с Юрием Ковальчуком, приближенным Владимира Путина. Ковальчук фигурирует в санкционных списках Евросоюза и США с 2014 года.

А сейчас, конечно, тут же выступила Мария Захарова из МИД РФ, которая заявила, что «это результат беспрецедентного давления и фактически травли компании со стороны официальной Риги и Таллина». Потом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что прекращение трансляции передач русскоязычного ПБК «нарушает принцип свободы слова». Их реакция понятна.

Но интересно, что говорят об этом сами люди в странах Балтии, что пишут об этом событии тамошние СМИ, как его оценивают их национальные телеканалы? На эти вопросы # согласился ответить латвийский журналист Юрис Экштейнс:

— Прежде всего не могу не отметить, по крайней мере, один радостный нюанс: в Латвии решительно никому нет никакого дела до того, что говорят и пишут в РФ по поводу «закрытия Первого Балтийского канала». На самом деле радоваться рано, потому что Первый Балтийский по-прежнему вещает, никто его не закрывал. 19 марта руководство ПБК заявило о прекращении производства ряда собственных авторских программ, защищенных торговой маркой ПБК. В Латвии это программа «Латвийское Время», в Литве – «Литовское Время», в Эстонии – «Новости Эстонии». Причиной, по словам владельцев этого товарного знака, стало якобы экономическое давление со стороны государственных структур Эстонии, Латвии, Литвы.

Ну, в Латвии собственно ПБК был (насколько мне известно) оштрафован лишь однажды — в 2014 году на 3000 евро за крайне тенденциозное и недостоверное освещение событий в Украине.

Надо думать, что истинной причиной изменения формата канала в настоящий момент стало, если не полное прекращение, то, во всяком случае, ограничение финансовой помощи со стороны российских структур деятельности латвийской партии «Согласие» и подконтрольных ей медиа. С одной стороны, само «Согласие», пытаясь спасти собственные позиции на фоне громкого коррупционного скандала в Рижской городской Думе, вынуждено было прекратить «партнерские отношения» с российской политической партией «Единая Россия».

С другой же — покровители Первого Балтийского в Кремле также, вероятно, пересмотрели свои обязательства в отношении «Согласия», которое в течение не одного десятка лет так и не смогло войти во власть в ходе парламентских выборов. Статья российского бюджета «Поддержка соотечественников за рубежом», подобно статье об оборонных расходах, уже давно является закрытой. Поэтому невозможно назвать даже примерно, какие именно суммы из РФ оказывались в прошлом в распоряжении фигур вроде экс-мэра Риги Ушакова, одного из создателей ПБК, но можно уверенно сказать, что сегодня масштаб цифр стал иным. После последних президентских выборов в РФ особой нужды в таком медиа, как ПБК, уже нет, тем более, что отныне канал этот будет просто транслировать российские каналы, прежде всего запрещенный в Латвии российский «Первый Канал» (что они и делают благополучно с 2014 года).

Смотрят ли Первый Балтийский в Латвии? Свой зритель у них, безусловно, есть, — это, прежде всего, зрители старше 50-ти, не владеющие никаким иным языком, кроме русского. Русскоязычной латвийской молодежи (которая, как правило, прекрасно владеет и латышским, и английским языком тоже) довольно провинциальное телевещание ПБК, вероятно, представляется «отстоем». Во всяком случае, не все в курсе, что это вообще за канал, и уж совсем никто не в курсе, что их «закрыли». Собственно, эти авторские программы, исчезнувшие из сетки вещания ПБК, не были сколь-нибудь интересными, если не считать какой-то кухонной фронды, понятной не многим. Ну, например, поздравления с Новым Годом в новогоднюю полночь по московскому времени (на час раньше времени Риги).