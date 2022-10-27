Предложения Армении о создании трех КПП на границе с Азербайджаном является имитацией выполнения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Об этом заявил в четверг вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Дороги, исходящие из предложенных Ереваном пунктов, не подходят по рельефу и климатическим условиям для транспортного сообщения с Нахчываном и международных транзитных перевозок большую часть года.

Кроме того, КПП должны открываться по согласованию сторон, симметрично. Однако Армения не проводила с Азербайджаном каких-либо согласований.

На взгляд Мустафаева, предложение Армении формально, чтобы уклониться от выполнения соглашения от 10 ноября 2020 года о создании коммуникаций между западными районами Азербайджана и Арменией.

В нарушение 9 пункта трехстороннего заявления Армения так и не представила оптимальный вариант транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном.