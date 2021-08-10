Международные эксперты продолжают работать над определением размера материального ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации 20 % территорий Азербайджана и в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны, чтобы предъявить стране-агрессору как субъекту международного права иски на выплату репараций.

По имеющейся информации, размер нанесенного ущерба на данный момент варьирует между 50-60 млрд долларов. Решение данного вопроса не из легких, поэтому Азербайджан должен предусмотреть всевозможные варианты репараций, в том числе разработать план по получению экономических преференций с противной стороны.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев не раз заявлял о намерениях привлечь Армению к ответу за нанесенный Азербайджану колоссальный материальный ущерб.

Армения нарушила нормы международного права. Кроме того, наложение на Армению денежных обязательств предусмотрено трехсторонним заявлением о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, подписанным 10 ноября 2020 года Азербайджаном, Россией и Арменией.

Этот вопрос неоднозначный. Отмечу, что в свое время под давлением общественного мнения при разработке Версальского договора формально отказались от контрибуций, заменив их репарациями.

И если обратиться к истории, то считается, что репарации были одной из главных составных частей того, что немцы считали своим национальным унижением после Версальского мирного договора от 1919 года, подписанного по завершению Первой мировой войны. В итоге на Германию были наложены меры международной ответственности в форме территориальных уступок, отказа от колоний, ограничений военных сил и репараций в размере 269 млрд золотых марок.

Эксперты говорят, что бремя репараций, во-первых, способствовало экономическим проблемам Германии в 1920-х – начале 1930-х, во-вторых, способствовало подъему немецкого реваншизма и национализма, созданию нацистского движения. К власти пришел Гитлер, который отказался выплачивать репарации и пошел войной на Европу, Азию и СССР.

И хотя в Армении сегодня кучка политиков кричит о реваншизме, остальные понимают, что это путь к самоуничтожению. Поэтому наши претензии и иски к Армении никак не способствуют возобновлению войны.

Отметим, что большое влияние на формирование норм международной ответственности оказало окончание Второй мировой войны и, в частности, Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы, которыми определены основания для ответственности высших должностных лиц государства. Основания, формы и виды ответственности государств впоследствии были закреплены в Уставе ООН.

С 1953 года Комиссия международного права ООН начала разработку проектов Конвенций о международной ответственности государств, а также международной ответственности международных организаций.

Важным достижением в данной сфере явилось принятие Генассамблеей ООН 12 декабря 2001 года резолюции, содержащей документ «Ответственность государств за международно-противоправные деяния»

Формы репараций от нацисткой Германии и ее союзников в возмещение ущерба, нанесённого ими в ходе Второй мировой, были определены на Ялтинской конференции 1945 года. На Потсдамской конференции в том же году достигнуто соглашение о том, что к СССР отойдет восточная зона Германии и германские активы, находящиеся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии, а также некоторая доля репарационных платежей из западных зон Германии.

Кроме этого, СССР использовало немецкие военные технологии в ракетостроении, реактивной авиации, системах ПВО. Были вывезены не только ракетная техника, чертежи, но и немецкие специалисты, они участвовали в воспроизведении образцов ракетной техники, разработанных в Германии, на базе которых развивалось советское ракетостроение.

У жителей Восточной Германии официально конфисковали предметы быта, которые в основном были распределены между советскими чинами и старшими офицерами. Все это имущество лишь в самой малой мере могло возместить ущерб от военных действий и оккупации, причиненных в ходе войны.

В силу больших демографических потерь СССР предпочитал получение репараций также рабочей силой. Труд немецких военнопленных использовался при проведении работ по восстановлению разрушенного войной хозяйства, в восстановлении жилого фонда разрушенных городов. Как вы знаете, труд немецких военнопленных использовался в строительстве Баку и Сумгайыта.

Взимание репараций с ГДР было прекращено в январе 1954 года. Однако объединение Германии 3 октября 1990 года повлекло «реанимацию» её репарационных обязательств по Версальскому договору. На погашение долгов Германии было отпущено 20 лет, для чего стране пришлось взять кредит в 239,4 млн марок.

Другой пример связан с Японией и Индонезией. 20 января 1958 года между Японией и Индонезией подписаны Мирный договор и репарационное соглашение, по которому Япония должна была в течение 12 лет выплатить Индонезии 223 млн долларов.

Азербайджан сделает все возможное для взыскания репараций с Армении.

С другой стороны, мы должны понимать, что 50-85 млрд долларов – сумма для экономически отсталой Армении неподъемная. С Германией Армению, конечно же, не сравнить. Однако нельзя упускать из виду тот факт, что у Армении довольно сильное лобби и, при желании, она сможет найти деньги у своих богатых покровителей.

Мы должны быть готовы к тому, что страны, сочувствующие Армении и имеющие влияние на международной политической арене, будут стараться чинить Азербайджану всяческие препятствия — давить на нас и международные организации, заявляя, что наши требования могут полностью уничтожить Армению и так далее.

Одним словом, нам будет нелегко в достижении справедливого решения. По своим искам и претензиям к Армении мы должны представить международным организациям богатую доказательную базу.

В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана и 44-дневной Второй войны мы имеем 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Армяне жили в их домах, превратили их в развалины, разрушили все предприятия, истребили лесные насаждения, эксплуатировали золоторудные предприятия. Начиная от Джебраильского района и до Губадлы нет ни одного уцелевшего здания. Все эти преступления документируются. Собираются видеодокументы, фотодокументы, будет подсчитан весь нанесенный ущерб. 30 лет Арменией эксплуатировались наши природные ресурсы — золотые рудники Сейюдлю в Кяльбаджаре и Веджанлы в Зангилане. Прибыль, полученная Арменией в течение 28 лет оккупации от эксплуатации золоторудных месторождений, должна быть выплачена Азербайджану.

Даже такая организация как Human Rights Watch обнародовала отчет, где говорится об обстреле с армянской стороны мирных жителей в Гяндже, Тертере, Барде. Правда, в нем просвечивает фактор субъективизма, но в целом он отражает реалии.

Эксперты считают, что цифры, которые озвучены при предварительной оценке размера, очень приблизительны. На сегодня нет эффективной методики подсчета ущерба в материальном плане. Реальный ущерб гораздо выше и объем работы предстоит очень большой.

Здесь нужны системные исследования для того, чтобы оценить реальный материальный ущерб, нанесенный Азербайджану в результате агрессии, включая упущенную выгоду, потому что у освобожденных территорий огромный потенциал, связанный с развитием таких отраслей, как энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

Целесообразным является создание научно-исследовательского центра, где по разным направлениям проводились бы работы по оценке ущерба.