Как уже сообщало #, 7 декабря во Дворце Гейдара Алиева будет представлен спектакль «Корень любви» с участием всеми любимого российского актера, Народного артиста РФ, исполнителя главной роль в т/c «КУХНЯ» — Дмитрия Назарова. Учитывая большой интерес бакинцев к предстоящему спектаклю, организаторы гастролей — MGM Production дарят зрителям шанс выиграть 2 билета по 80 AZN  и посетить спектакль «Корень любви» во Дворце Гейдара Алиева.

При этом, все остальные участники получат промокод со скидкой в размере mgm20%.

«Условия розыгрыша просты» — подчеркивают организаторы.
Желаюшим принять участие нужно подписаться на страницу организаторов — mgm_pro в соцсети Instagram, сделать репост публикации к себе в историю и отметить компанию — организатора. Также нужно отметить трех друзей в комментариях.
Итоги обьявят 30 ноября в прямом эфире.
Победителю достанется главный приз — 2 билета по 80 AZN!
Организаторы подчеркивают, что фейковые и рекламные аккаунты к розыгрышу не допускаются.
Отметим, что в спектакле также задействована Заслуженная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Васильева (супруга Д. Назарова).
Спектакль основан на синтезе двух пьес современного драматурга Анны Березы. Режиссер Сергей Щедрин.
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