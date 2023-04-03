3 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.

Как сообщили # в МИД, на встрече было выражено удовлетворение существующим сотрудничеством между Азербайджаном и Италией в двусторонних рамках и обсуждены перспективы многомерного стратегического партнерства между двумя странами в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о вандализме, совершенном Арменией в результате оккупации наших территорий в течение 30 лет, о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений после войны 2020 года, а также о переговорном процессе по подготовке мирного договора между двумя странами, восстановительных и строительных работах Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.

Заместитель министра Эдмондо Чириелли, отметив, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии, подчеркнул, что с окончанием конфликта во всем регионе начался новый период и появились более благоприятные возможности.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.