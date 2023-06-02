Медицинская помощь не понадобилась президенту США Джо Байдену после падения во время состоявшейся в четверг церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Он споткнулся о мешок с песком. Споткнулся, но тут же поднялся. <…> Необходимости в медицинском осмотре в связи с падением не было», — сказала она.

Церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский лидер, продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.