Байдену не до Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом в открытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что у Белого дома пока нет точных данных о возможной встрече между политиками.

По ее словам, американский президент уже контактировал с Путиным, «но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».

«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США контактируют с Россией на разных уровнях. Кроме того, она добавила, что Байден в пятницу, 19 марта, будет находиться в Джорджии и будет «довольно занят».

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире». По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта.