Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме, впервые публично прокомментировал последние события в России. Он заявил, что США непричастны к мятежу главы российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Это часть борьбы внутри российской системы», – подчеркнул американский президент, добавив, что следил за происходящим в России и обсуждал его в онлайн-формате с ключевыми союзниками США. Вместе они решили, что «рано делать выводы» о том, к чему приведёт случившееся. «Конечный результат всего этого ещё предстоит увидеть», – резюмировал Байден. (svoboda.org)