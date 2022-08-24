Президент США Джо Байден позвонит в четверг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о ходе оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Завтра [в четверг] президент [США Джо Байден] позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности, а также, разумеется, поздравит его с Днем независимости Украины», — сказал он. «Это еще один разговор из целой серии бесед, которые у него [Байдена] были с президентом Зеленским», — отметил представитель СНБ, подчеркнув, что между двумя лидерами существует «очень прямая коммуникация».

При этом, по словам Кирби, Белый дом в настоящий момент не может сообщить о каких-либо планах поездки Байдена в Киев для встречи с Зеленским. «Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Тогда, когда поездка президента будет иметь больше всего смысла, если это произойдет, мы, конечно же, должным образом изучим эту возможность», — добавил представитель СНБ. «Госсекретарь [США Энтони] Блинкен ездил в Киев, министр [обороны США Ллойд] Остин ездил в Киев, как вы знаете, у нас там также есть посол. У нас хороший уровень связи с украинскими коллегами», — подчеркнул Кирби.

Говоря о возможных сроках поставок вооружений Украине, он отметил: «Вполне возможно, что в некоторых случаях, например в отношении боеприпасов, у оборонных предприятий уже есть некоторые из них на складах, поэтому их закупка и доставка не займет много времени». «В других случаях, когда системы более продвинутые, мы не говорим о боеприпасах, но о передовых системах, таких как беспилотные летательные аппараты, ракетные системы класса «земля-воздух» или, возможно, некоторые радиолокационные системы, <…> в этих случаях может потребоваться немного больше времени <…> Откровенно говоря, это зависит от того (вооружения — прим. ТАСС), о котором мы говорим», — сказал Кирби.