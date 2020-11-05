Байден запустил сайт по переходу власти от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт переходного периода, который направлен на подготовку к передаче ему власти. В настоящее время на ресурсе опубликовано только одно сообщение.

В заявлении указывается, что в нескольких штатах США все еще осуществляется подсчет голосов.

«Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис) могла приступить к работе в первый день», — говорится в сообщении на сайте.