Президент США Джо Байден запланировал новый «раунд» переговоров с действующим главой правительства Британии Риши Сунаком после недавней мартовской встречи в Сан-Диего. Тогда, помимо других глобальных вопросов, стороны также коснулись темы Украины.

По данным Daily Mail, политики договорились вновь встретиться на территории Северной Ирландии, в Белфасте, 11 апреля.

Ответный визит Байдена приурочат к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения — политический документ об урегулировании войны в Северной Ирландии 1998 года.

Предполагается, что Сунак лично встретит президента США во вторник вечером. В Белфаст Байден полетит на борту авиаперевозчика Air Force One.

По данным Reuters, «голос» Америки имеет большой вес в политической жизни Северной Ирландии. На данный момент Вашингтон пытается снизить напряжение в регионе, связанное с заключением Brexit — договоре о выходе Великобритании из ЕС.