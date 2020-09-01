Байден за месяц собрал более $300 млн на свою кампанию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден за минувший месяц собрал на ведение своей избирательной кампании более $300 млн добровольных пожертвований. С такими подсчетами выступила во вторник газета The New York Times, передает ТАСС.

По данным источников, точная сумма пожертвований на данный момент не озвучена, однако, как ожидается, она значительно превзойдет предыдущий рекорд сборов за месяц, поставленный в сентябре 2008 года кандидатом от демократов Бараком Обамой. По подсчетам The New York Times, он собрал за один месяц $193 млн.

Ранее сообщалось, что за четыре дня проведения общенационального съезда Демократической партии Байдену удалось привлечь на ведение своей кампании $70 млн пожертвований. Еще $48 млн он собрал за двое суток после объявления 11 августа кандидатуры сенатора от Калифорнии Камалы Харрис на пост вице-президента. После этого на протяжении всего месяца на счета предвыборного штаба Байдена ежедневно поступало не менее $11 млн.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Кандидатом на высший государственный пост от демократов будет Байден, от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп.