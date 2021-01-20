Байден вступил в должность президента США

Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.
«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.
Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.
| 2021-01-20T20:51:45+04:00 20 января 2021, 20:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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