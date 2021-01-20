Байден вступил в должность президента США

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.