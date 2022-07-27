Президент США Джо Байден созвонится с лидером Китая Си Цзиньпином 28 июля на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, разговор Байдена с китайским коллегой станет продолжением усилий администрации по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения между Пекином и Вашингтоном не перерастут в непреднамеренный конфликт.

Ранее стало известно, что армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, эксперты предупредили, что Пекин сделает все возможное, чтобы остановить высадку американского политика на остров.