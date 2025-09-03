Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями «коалиции желающих» в четверг, 4 сентября, во время визита украинского лидера в Париж. Об этом сообщил корреспонденту DW в Вашингтоне в среду, 3 сентября, информированный источник. По его словам, ожидается, что украинская делегация также встретится со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Информацию о возможной телефонной конференции с Дональдом Трампом в ходе переговоров по Украине в столице Франции подтвердил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, передало ранее агентство Reuters.

По данным Елисейского дворца, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер организуют в Париже 4 сентября встречу представителей примерно 30 стран, которые входят в «коалицию желающих», для обсуждения гарантий безопасности Украины после заключения мирного соглашения с Россией. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 2 сентября подтвердил, что присоединится к переговорам дистанционно.