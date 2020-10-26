Байден проведет 27 октября заключительный предвыборный митинг

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден проведет во вторник в штате Джорджия последний предвыборный митинг, на котором изложит перед сторонниками свои взгляды на ключевые вопросы. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телекомпании NBC представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.

«[Бывший] вице-президент Байден во вторник направится в Джорджию. В городе Уорм Спрингс, который имеет исторической значение для нашей страны, он выступит с важным посланием в рамках заключительного предвыборного митинга», — подчеркнула Бедингфилд.

В Уорм Спрингс долгое время жил и умер 13 апреля 1945 года 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (руководил страной в 1933-1945 годах).

Джорджия, находящаяся на юго-востоке США, входит в число штатов, исход голосования в которых наиболее важен с точки зрения результатов предстоящих выборов. В 2016 году большинство избирателей этого штата проголосовали на президентских выборах за действующего американского лидера — республиканца Дональда Трампа. Последний раз кандидат от Демократической партии одерживал там победу в 1992 году, когда президентом США был выбран Билл Клинтон. При этом уже на следующих выборах в 1996 году жители Джорджии поддержали республиканца Боба Доула, который в итоге потерпел поражение.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.