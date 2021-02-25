Байден продлил режим национальной ЧС на год

Президент США Джозеф Байден продлил режим ЧС в стране, введенный из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Белый дом.

«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года и вступившая в силу 1 марта 2020 года, должна продолжаться и после 1 марта 2021 года… Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации», — сообщил Байден.

Как сообщалось, пандемия коронавируса унесла жизни большего числа американцев, чем две мировые войны и война во Вьетнаме вместе взятые. Всего в Соединённых Штатах зафиксировано 28 297 193 случаев коронавируса COVID-19, умерло 504 135.