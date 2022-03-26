Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу в Варшаве намерен принять участие во встрече министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с их украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой соответственно.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на распространенное в субботу заявление Белого дома.

«Этим утром президент Байден примет участие во встрече [государственного] секретаря Блинкена и министра [обороны] Остина и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова», — говорится в сообщении.

В пятницу президент США прибыл в Польшу с двухдневным визитом. В тот же день он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув.