Президент США Джо Байден пообещал КНДР «смену режима», она предпримет ядерный ударпо США и их союзникам, передает РИА Новости.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что США направит свои атомные подлодки к берегам Южной Кореи. CNN уточняет, что новое соглашение стран направлено на «сдерживание агрессии Северной Кореи», оно включает обязательство Вашингтона по размещению атомных подлодок в Южной Корее впервые за 40 лет.